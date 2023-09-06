Унаслідок нічного обстрілу Київщини влучань в об’єкти критичної або житлової інфраструктури немає Сотруднику немецкой разведки и его знакомому предъявлено обвинение в госизмене в пользу России » У Шотландії українських підлітків жорстоко побили через походження У столиці Шотландії Единбурзі група невідомих напала на українських підлітків. За даними поліції, це сталося на етнічному підґрунті. У неділю ввечері до трьох українських підлітків підійшла група з восьми молодиків у темному одязі. В результаті один 13-річний хлопець отримав ножове поранення, інший — рвану рану вуха, а 15-річному завдали ударів кулаками. Відомо, що інцидент стався у районі Ніддрі близько 20:30. Наразі правоохоронці перевіряють камери відеоспостереження, також вони звернулися по допомогу до потенційних свідків. Дитячий інспектор Кіт Фейрбейрн сказав: «Я знаю, що під час нападу в цьому районі були представники громадськості, і я прошу їх зв’язатися з нами і поділитися будь-якою інформацією, яку вони можуть мати». Детектив пояснив, що правоохоронці розшукують групу молодиків, які були одягнені у темний одяг. «Можливо, ви бачили їх десь в іншому місці? Бачили, як вони тікали? Будь-яка інформація може допомогти нам у встановленні осіб, відповідальних за цей напад». Пораненим надали допомогу в лікарні, а в понеділок про подію було повідомили в поліцію.