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У ГУР заявили, що не впевнені на 100% в загибелі Пригожина

Про це заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.

«Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель Уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо Пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті», – зазначив він.

Водночас Юсов не вдавався в деталі. Однак він підкреслив, що просто зосереджується на тому, що ГУР може підтвердити загибель Уткіна і ще декількох соратників Пригожина.

«Щодо самого ватажка ПВК, я думаю, що треба ще деякий час зачекати», — наголосив представник української розвідки.

6 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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