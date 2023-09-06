 
«  
  »

У Британії повідомили, що Україна втратила танк Challenger 2

танк Challenger 2

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в ефірі Sky News.

За його словами, танк був уражений з артилерії російських окупантів, але екіпаж у складі шістьох військових урятувався.

«Я можу підтвердити, що інформація є коректною і, можливо, це перша втрата, наскільки нам відомо. Матеріальні втрати — те, що може траплятися у зоні бойових дій», — заявив Шеппс.

Він уточнив, що Лондон не надсилатиме Києву новий Challenger 2 на заміну втраченому.

Раніше в мережі з’явилося відео, на якому показано нібито знищений танк Challenger 2.

6 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  