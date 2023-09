Blinken in Kyiv to hear latest on Ukraine’s counteroffensive Сили оборони знищили 610 окупантів » У Британії повідомили, що Україна втратила танк Challenger 2 Україна втратила на полі бою перший із 14 танків Challenger 2, які Велика Британія передала у травні. Його було знищено російською артилерією Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в ефірі Sky News. За його словами, танк був уражений з артилерії російських окупантів, але екіпаж у складі шістьох військових урятувався. «Я можу підтвердити, що інформація є коректною і, можливо, це перша втрата, наскільки нам відомо. Матеріальні втрати — те, що може траплятися у зоні бойових дій», — заявив Шеппс. Він уточнив, що Лондон не надсилатиме Києву новий Challenger 2 на заміну втраченому. Раніше в мережі з’явилося відео, на якому показано нібито знищений танк Challenger 2.