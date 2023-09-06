У ГУР заявили, що не впевнені на 100% в загибелі Пригожина Блінкен у Києві оголосить про надання Україні $1 млрд допомоги » США осудили Россию за отказ продлить зерновую сделку США осудили отказ России продлить Черноморскую зерновую инициативу, заявив, что это способствовало снижению продовольственной безопасности во всем мире. «Решение России прекратить участие в Черноморской зерновой инициативе наносит ущерб сообществам во всем мире, уязвимым в отношении продовольственной безопасности», – заявил представитель Государственного департамента Видант Пател. Пател отметил, что США приветствуют усилия турецких партнеров, в том числе президента Реджепа Тайипа Эрдогана, с целью убедить Россию вернуться к соблюдению соглашения. «Мы продолжаем взаимодействовать с ООН и Турцией, которые приложили немало усилий, чтобы сделать Черноморскую зерновую инициативу возможной и функциональной, – указал Пател. – Мы также благодарим нашего союзника по НАТО Турцию за ее важную роль в попытках вернуть Черноморскую зерновую инициативу в первоначальное состояние».