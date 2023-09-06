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Сили оборони знищили 610 окупантів

Про це 6 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.

втрати окупантів станом на 06.09.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб
  • танків ‒ 4497 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 8682 (+12)
  • артилерійських систем – 5685 (+36)
  • РСЗВ – 748 (+1)
  • засобів ППО ‒ 505 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7)
  • крилатих ракет ‒ 1447 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15)
  • спеціальної техніки ‒ 852 (+1)

Дані уточнюються.

6 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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