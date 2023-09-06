У Британії повідомили, що Україна втратила танк Challenger 2 До Києва прибув держсекретар США » Сили оборони знищили 610 окупантів Протягом вівторка, 5 вересня, українські захисники відбили атаки російських терористів на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському та Запорізькому напрямках. Натомись ЗСУ за час повномасштабного вторгнення ліквідували 266 290 окупантів Про це 6 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб

танків ‒ 4497 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 8682 (+12)

артилерійських систем – 5685 (+36)

РСЗВ – 748 (+1)

засобів ППО ‒ 505 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7)

крилатих ракет ‒ 1447 (+0)

кораблів /катерів ‒ 19 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15)

спеціальної техніки ‒ 852 (+1) Дані уточнюються.