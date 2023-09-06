Сили оборони знищили 610 окупантів

Про це 6 вересня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 266 290 (+610) осіб
- танків ‒ 4497 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 8682 (+12)
- артилерійських систем – 5685 (+36)
- РСЗВ – 748 (+1)
- засобів ППО ‒ 505 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4519 (+7)
- крилатих ракет ‒ 1447 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8190 (+15)
- спеціальної техніки ‒ 852 (+1)
Дані уточнюються.
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