Що означає занесення ПВК «Вагнер» у британський список терористичних організацій?

Уряд Великої Британії вирішив зарахувати російську приватну військову компанію «Вагнер» до списку 79 організацій, що названі терористичними і діяльність яких повністю заборонена.

Британські закони передбачають, що майно таких організацій конфісковується, а членство в них, чи співпраця, або дії на їх підтримку караються — зокрема можливе ув’язнення на термін до 14 років.

Очільниця британського міністерства внутрішніх справ Суелла Браверман назвала ПВК «Вагнер» «військовим інструментом Росії Владіміра Путіна» пов’язаним з «насильством, руйнуваннями і варварськими вбивствами».

Поки режим Путіна визначається з тим, що робити з чудовиськом, яке він створив, дестабілізуюча діяльність «Вагнера» надалі служить лише політичним завданням Кремля.

Суелла Браверман подала до парламенту постанову щодо визнання «Вагнера» 6 вересня і очікують рішення набере силу закону цього місяця.

У Лондоні такий крок називають також відповіддю на заклик українського президента Володимира Зеленського і ознакою подальшої підтримки України в умовах російської агресії.

Керівник «Вагнера» Євгеній Пригожин та кілька інших ватажків групи загинули в Росії за підозрілих обставин внаслідок падіння його приватного літака 23 серпня кількома місяцями після бунту, за який російський президент Владімір Путін звинуватив вагнерівців у зраді.

Пригожин, деякі його соратники та його компанії вже віддавна перебувають під санкціями у Європі та США, під звинуваченнями у злочинній діяльності та в порушеннях прав людини, таких як вбивства і катування, але Британія стала першою, яка офіційно назвала «Вагнер» терористичною організацією.

Опозиційні політики в британському парламенті і деякі представники урядової Консервативної партії звинуватили уряд у затягуванні, заявляючи, що організація мала бути повністю заборонена вже давно.

«Це запізніло, але добре, що уряд нарешті вдався до дій. Тепер уряд повинен домагатися соціального трибуналу, для суду над Путіним за його злочин агресії», — заявив чільний депутат член тіньового уряду опозиційної Лейбористської партії Девід Ламі.

Міністерство фінансів США наклало санкції на «Вагнер» назвавши групу «транснаціональною злочинною організацією».

ПВК «Вагнер» постала на початку російської війни проти України з 2014 року, коли Москва намагалася приховати свої військові дії під час захоплення Криму і в Донецькій та Луганській областях.

Згодом вагнерівські загони стали відомі діяльністю в Сирії та в кількох країнах Африки в якості найманців.

Москва впродовж років заперечувала будь-яку причетність до ПВК «Вагнер», але після відкритого вторгнення в Україну 2022 року президент Владімір Путін визнав, що бойові підрозділи «Вагнера» були повністю фінансовані з бюджету міністерва оборони Росії.

Підрозділи ПВК «Вагнер» взимку 2022-23 року брали провідну участь у російському наступі на місто Бахмут в Донецькій області і відомі зокрема тим, що у вагнерівці набрали багато колишніх в’язнів з російських тюрем, обіцяючи їм амністію.