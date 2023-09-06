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РФ атакувала Київ ракетами та обстріляла Одещину

У ніч з 5 на 6 вересня, група російських терористів вчинила напад на Одещину за допомогою ударних безпілотників та обстрілів ракетами Київ.

Начальник Київського міського військового адміністрації, Сергій Попко, повідомив, що російські сили вранці 6 вересня здійснили сполучений напад на столицю. За попередніми даними, ракети типу Х-101/555/55 були випущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Саратовської області. Одночасно по Києву були вистрілені іншого типу ракети, можливо, балістичні.

Всі ворожі об’єкти, що наближалися до столиці, були успішно знищені за допомогою засобів протиповітряної оборони. Щасливо, в Києві не було жертв і руйнувань.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що на Київщині внаслідок падіння уламків ворожої ракети спалахнула пожежа на території торговельного підприємства, але її вдалося швидко загасити. Жертв і постраждалих не було виявлено.

Удар безпілотників по Одещині був вкрай інтенсивним. Голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації, Олег Кіпер, повідомив, що тривав близько трьох годин. У результаті атаки загинув працівник агропідприємства, який отримав серйозні поранення і помер у лікарні.

Кілька населених пунктів на Одещині зазнали руйнувань та зазнали пожеж. Були пошкоджені об’єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури, зокрема, елеватори, адміністративні будівлі та агропідприємства.

6 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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