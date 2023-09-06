ГУР МО: За останній період кількість військових РФ в українському полоні значно збільшилася У ГУР заявили, що не впевнені на 100% в загибелі Пригожина » Причина хаоса в аэропортах Британии 28 августа: сбой с вероятностью «один из 15 миллионов» Система управления воздушным движением Великобритании в конце августа отключилась из-за события, вероятность которого авиационные власти сейчас оценили как «один на 15 миллионов». Система отключилась после получения плана полета, в котором содержались нестандартные повторяющиеся маркеры. В результате 28 августа (это был выходной день) и 29 августа сотни рейсов были задержаны или вовсе отменены. Компания Nats, управляющая движением в британском воздушном пространстве, была вынуждена ввести ограничения на движение воздушного транспорта, чтобы обеспечить безопасность полетов. Служба заявила, что такого никогда раньше не случалось. Обнародованные теперь детали показывают, как часть системы управления воздушным движением Великобритании автоматически отключилась за несколько секунд после чрезвычайно редкой ошибки. Исполнительный директор Nats Мартин Рольфе заявил, что система сделала «то, для чего она была разработана, то есть безопасно отключилась, когда получила данные, которые не могла обработать». Он описал это как «план полета, который мы получаем в одном из 15 миллионов [случаев]», и инженерам потребовалось несколько часов, чтобы разобраться в ситуации, с которой они прежде не сталкивались. Nats — ранее это была Национальная служба воздушного движения — также заверила, что приняла необходимые меры, чтобы предотвратить повторение ситуации. Управление гражданской авиации (CAA) сообщило о независимой проверке, отчет о ней ожидается через несколько месяцев. Регулятор пообещал предпринять меры, если компания Nats нарушила «законодательные и лицензионные обязательства». Система не функционировала четыре часа, но это привело к хаосу, который продолжался три дня. В своем первоначальном отчете Nats сообщала, что в 08:32 (время здесь и далее местное) 28 августа ее система получила подробную информацию о рейсе самолета, который должен был пересечь воздушное пространство Великобритании позже в тот же день. Авиакомпании передают информацию о каждом маршруте полета в национальный центр управления. Эти планы автоматически передаются диспетчерам, контролирующим воздушное пространство страны. Система обнаружила, что два маркера на запланированном маршруте имеют одинаковое название, хотя и находятся в разных местах. В результате система не смогла понять британскую часть рейса. Именно это привело к тому, что система автоматически прекратила работу по соображениям безопасности, чтобы никакая неверная информация не была передана авиадиспетчерам. Затем резервная система сделала то же самое. Все это произошло всего за 20 секунд. Инженеры пытались решить проблему и обратились за помощью к производителю. Рольфе сказал, что такое произошло впервые за пять лет работы программного обеспечения, обработавшего более 15 млн полетных планов. Выступая в утренней радиопрограмме Би-би-си Today, Рольфе еще раз извинился перед пассажирами, чьи выходные — в Британии они были праздничными — оказались испорчены хаосом в аэропортах. «Мы прекрасно понимаем, насколько нарушили планы людей события, произошедшие во время долгих выходных», — сказал глава Nats. Поскольку самолеты не могли вылететь, многим британцам пришлось долго ждать возвращения домой. На прошлой неделе авиакомпании запустили дополнительные рейсы, пытаясь устранить отставание. Остаются вопросы о том, как полетный план одного рейса мог вызвать такие последствия. Какое-то время планы полетов приходилось обрабатывать вручную, а это означало сокращение числа обслуживаемых рейсов (был момент, когда диспетчеры могли обрабатывать всего 60 планов в час вместо обычных 400). Система снова была запущена незадолго до 14:30, полностью ограничения на воздушное движение были сняты после 18:00. Сейчас Nats заявляет, что обновление программного обеспечения позволит избежать подобных коллапсов. «Мы оказались в ситуации, когда у нас были тысячи рейсов в воздухе, и мы получили данные, которые наши системы не могли обработать. Если бы это произошло сегодня, мы были бы абсолютно в состоянии справиться с ними», — сказал Рольфе программе BBC Today. И Nats, и CAA заявляют, что безопасность полетов при сбое системы под угрозу поставлена не была.