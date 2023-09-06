Лидеры Сената выразили двухпартийную поддержку Украине

Лидеры американского Сената от Демократической и Республиканской партии выступили за дальнейшее оказание помощи Украине.

Президент Джо Байден в августе попросил Конгресс одобрить дополнительные расходы в размере 40 миллиардов долларов, включая 24 миллиарда долларов на Украину и другие международные нужды.

Рассмотрение запроса станет проверкой готовности США и дальше поддерживать Украину в ее борьбе с российскими захватчиками.

«Мы должны и дальше поддерживать наших друзей в Украине, даже больше чем раньше, в то время как контрнаступление против путинских сил идет полным ходом», – заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, открывая сессию Сената после августовских каникул.

«Главным приоритетом Сената должно быть обеспечение безопасности американского народа. В этом месяце у нас будет возможность сделать это, выделив дополнительные ассигнования на решение неотложных задач в области национальной безопасности и ликвидации последствий стихийных бедствий», – заявил республиканский лидер Митч Макконнелл.

«Нам нужно продолжать инвестиции в военно-промышленную базу Америки, чтобы поддержать наших партнеров в сегодняшней борьбе и помочь нашим силам сдержать завтрашние угрозы», – сказал он.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салилван заявил журналистам в Белом доме во вторник, что администрация тесно сотрудничает с Сенатом и Палатой представителей по пакету дополнительной помощи.

Пакет предусматривает финансирование до конца 2023 года.

По словам Салливана, администрация полагает, что ей удастся обеспечить необходимое финансирование.

«Дискуссии были конструктивными, они были позитивными, содержательными, и мы ожидаем, что нам удастся выработать солидный пакет, чтобы Украина могла получить все, что ей нужно», – сказал он.

Перспективы запроса Байдена могут быть менее радужными в Палате представителей, где республиканцы имеют незначительное большинство.

Некоторые крайне правые республиканцы, особенно те, кто тесно связан с бывшим президентом Дональдом Трампом, критикуют финансирование Киева за счет США.

Запрос Байдена поступил на фоне приближающегося срока 1 октября, к которому законодатели должны принять закон о по крайней мере краткосрочном финансировании правительства, чтобы избежать его закрытия.