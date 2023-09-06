ГУР МО: За останній період кількість військових РФ в українському полоні значно збільшилася

Упродовж останнього періоду кількість російських військових в українському полоні значно збільшилася.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов повідомив в інтерв’ю Укрінформу.

«Росія повертає українських військовополонених і буде це робити. Зокрема, із власних міркувань – і внутрішньополітичних, і безпекових. В українському полоні також перебувають російські військовополонені. І за останній період їх стало значно більше», – зазначив Юсов.

Водночас він підкреслив, що Женевські конвенції не передбачають обов’язкових обмінів полоненими під час війни. Однак представник ГУР МОУ наголосив, що Україна не чекає завершення бойових дій, а вже зараз повертає своїх громадян.

«І захисників Маріуполя, і захисників усіх інших міст Україна повертає і повертатиме з полону. Сам факт, що в умовах повномасштабної війни вже близько 2,6 тис. оборонців повернулися додому, – це вже показник. Мало хто має такий досвід», – зауважив він.