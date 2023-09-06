Ердоган: Немає жодної обнадійливої перспективи миру в Україні

Про це він сказав журналістам після візиту в Сочі та зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним, передає CNN Tukr.

За словами Ердогана, позиція Туреччини щодо війни в Україні однозначна — «з першого дня ми завжди виступали за мир, діалог і дипломатію».

«Ми докладали величезних зусиль для запобігання подальшому кровопролиттю. Ми не підливали масла у вогонь, ми намагалися домогтися, щоб обидві сторони зустрілися. На жаль, війна, що триває вже 1,5 року, досі триває. На горизонті немає жодної обнадійливої перспективи миру», — сказав турецький президент.

Він зазначив, що Туреччина також готова зробити свій внесок у мирні переговори і продовжить свою роль посередника «у таких питаннях, як обмін полоненими та Запорізька АЕС».