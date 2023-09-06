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Блінкен у Києві оголосить про надання Україні $1 млрд допомоги

Блінкен у Києві оголосить про надання Україні $1 млрд допомоги — Reuters
Держсекретар США Ентоні Блінкен пробуде в Україні два дні та під час свого візиту, ймовірно, оголосить про нову допомогу для нашої країни на суму понад $1 млрд. — Reuters з посиланням на представника Держдепу на брифінгу, передає «Європейська правда»

За словами високопосадовця Держдепу на брифінгу для журналістів, Блінкен зупиниться на ніч в Україні вперше з моменту вторгнення Росії в Україну, та, ймовірно, оголосить про новий пакет американської допомоги на суму понад $1 млрд.

Очікують, що Блінкен, який є першим високопосадовцем США, який відвідає Київ після початку українського контрнаступу, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також з іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства, сказав співрозмовник журналістів.

Американські офіційні особи намагаються публічно не критикувати військову тактику України і минулого тижня заявили, що спостерігали помітний прогрес української армії за попередні 72 години наступу на південному сході.

6 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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