США осудили Россию за отказ продлить зерновую сделку Blinken in Kyiv to hear latest on Ukraine’s counteroffensive » Блінкен у Києві оголосить про надання Україні $1 млрд допомоги Держсекретар США Ентоні Блінкен пробуде в Україні два дні та під час свого візиту, ймовірно, оголосить про нову допомогу для нашої країни на суму понад $1 млрд. — Reuters з посиланням на представника Держдепу на брифінгу, передає «Європейська правда» За словами високопосадовця Держдепу на брифінгу для журналістів, Блінкен зупиниться на ніч в Україні вперше з моменту вторгнення Росії в Україну, та, ймовірно, оголосить про новий пакет американської допомоги на суму понад $1 млрд. Очікують, що Блінкен, який є першим високопосадовцем США, який відвідає Київ після початку українського контрнаступу, зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також з іншими високопосадовцями та представниками громадянського суспільства, сказав співрозмовник журналістів. Американські офіційні особи намагаються публічно не критикувати військову тактику України і минулого тижня заявили, що спостерігали помітний прогрес української армії за попередні 72 години наступу на південному сході.