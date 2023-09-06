Армія РФ готується взяти реванш — Сирський

Ситуація на східних напрямках залишається надзвичайно складною, і противник не припиняє своїх зусиль для того, щоб наблизитися до кордонів Донецької та Луганської областей. Він настійливо готується до контратаки та захоплення ініціативи в операціях. Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський:

«На Куп’янському напрямку противник завершує підготовку своїх штурмових загонів та щодня обстрілює наші позиції за допомогою артилерії та мінометів», — цитує його слова Military Media Center.

Командувач також повідомив, що на напрямку до Лиману триває розгортання частин 25-ї армії, які були сформовані та перекинуті з території Російської Федерації.

«На Бахмутському напрямку тривають важкі бої, і ворог намагається утримати позиції, які він захопив. Проте наші військові підрозділи відстоюють свою землю крок за кроком, героїчно виводячи окупантів із нашого рідного краю», — підкреслив генерал Сирський.

Він також наголосив на важливості прийняття негайних і правильних рішень в цих складних обставинах, реагуючи на зміни в діях противника та наступні загрози. З цією метою командувач провів зустріч із військовими, які знаходяться поблизу Лиману та Соледара (Донецька область). Він підкреслив, що наразі основним завданням є забезпечення надійної оборони, запобігання втратам територій та позицій на Куп’янському та Лиманському напрямках і успішне продвиження вперед для досягнення визначених рубежів на Бахмутському напрямку.