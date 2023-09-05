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WSJ: Западные страны потребуют от ОАЭ пресекать поставки товаров двойного назначения в Россию

В ОАЭ изданию заявили, что страна «строго соблюдает санкции ООН»

Представители США, Великобритании и Европейского Союза планируют на этой неделе обратиться к Объединенным Арабским Эмиратам с требованием прекратить поставки в Россию товаров, которые могут помочь Москве в ее войне в Украине.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских и европейских чиновников.

Представитель ОАЭ в ответ на просьбу Reuters о комментарии заявил, что страна «строго соблюдает санкции ООН и имеет четкие и надежные процедуры для работы со структурами, находящимися под санкциями».

ОАЭ «постоянно следят за экспортом продукции двойного назначения» в соответствии с законодательной базой экспортного контроля, добавил чиновник.

Представители Вашингтона и европейских столиц в понедельник посетили ОАЭ в рамках коллективных глобальных усилий с целью не допустить попадания компьютерных чипов, электронных компонентов и другой продукции двойного назначения в руки России, сообщила The Wall Street Journal.

5 сентября, 2023 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина

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