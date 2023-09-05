Все більше біженців не збирається повертатися в Україну

За останні кілька місяців зросла частка біженців, які можуть не повернутися в Україну після завершення війни.
Джерело: Gazeta.UA
Через таку ситуацію Україна може втратити 2,7% – 6,9% ВВП щорічно.
На кінець червня 2023 року за кордоном через війну перебуває 5,6 − 6,7 млн українців. Повернутися в Україну після війни планують 63% біженців. 6,8% вважають, що перспективи для їхніх дітей кращі за кордоном.
Багатьом біженцям нікуди повертатися. Їхнє рішення повернутися буде залежати від відбудови або підтримки для переїзду в інші регіони України.
Студенти іноземних навчальних закладів на 68% менш схильні повертатися в Україну, ніж інші. Також не збираються повертатися люди, які не працюють, але активно шукають роботу.
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