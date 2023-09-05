Все більше біженців не збирається повертатися в Україну

За останні кілька місяців зросла частка біженців, які можуть не повернутися в Україну після завершення війни.

Джерело: Gazeta.UA

Через таку ситуацію Україна може втратити 2,7% – 6,9% ВВП щорічно.

Оцінка зросла на 600 тис. з грудня минулого року. Зростання аналітики пояснюють тривалістю війни, атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України та адаптацією до життя за кордоном.

На кінець червня 2023 року за кордоном через війну перебуває 5,6 − 6,7 млн українців. Повернутися в Україну після війни планують 63% біженців. 6,8% вважають, що перспективи для їхніх дітей кращі за кордоном.

Багатьом біженцям нікуди повертатися. Їхнє рішення повернутися буде залежати від відбудови або підтримки для переїзду в інші регіони України.

Студенти іноземних навчальних закладів на 68% менш схильні повертатися в Україну, ніж інші. Також не збираються повертатися люди, які не працюють, але активно шукають роботу.