в Німеччині вирішили наростити виробництво систем ППО IRIS-T

Німецький виробник зброї Diehl Defense прагне розширити виробництво системи протиповітряної оборони IRIS-T з метою задоволення зростаючого попиту, спричиненого конфліктом Росії з Україною. Про це повідомив головний програмний директор компанії, Гаральд Бушек, за інформацією Reuters.

У 2025 році приватна компанія планує виробити щонайменше вісім таких систем, що є збільшенням порівняно з трьома системами, виготовленими у цьому році.

Бушек також додав, що виробництво ракет цього року буде збільшено утричі, а наступного року планується подвоїти обсяг виробництва, з очікуваним випуском приблизно 400-500 ракет з 2024 року.

На сьогоднішній день Німеччина поставила Україні дві установки IRIS-T, які в основному використовуються для захисту повітряного простору над Києвом.