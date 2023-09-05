Українським нардепам заборонили їздити до Польщі

Українським нардепам було заборонено подорожувати до Польщі, за винятком випадків, коли це стосується службових відряджень у складі парламентських делегацій, наприклад, до Ради Європи або НАТО. Про це повідомляє польське видання Onet, посилаючись на джерела, включаючи українські.

Зокрема, нардеп від партії «Європейська Солідарність» Микола Княжицький, який планував взяти участь в Економічному форумі в польському місті Карпач, повідомив, що його не пустили за кордон.

«В останній тиждень багато українських депутатів відмовилися від участі (у форумі)», — пише видання.

Посол України в Польщі Василь Зварич підтвердив цю інформацію журналістам, але вказав, що існують винятки.

«Повністю заборонено поїздки не є, депутати можуть вирушати в офіційні відрядження, такі як участь у парламентських делегаціях до Ради Європи, НАТО і в рамках міжпарламентського співробітництва на офіційне запрошення парламентів інших країн», — сказав дипломат.

Ймовірною причиною цього обмеження є конфлікт між країнами стосовно ембарго на імпорт зерна з України, як пише видання.