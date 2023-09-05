Українські військові розширюють пролом в оборонному рубежі росіян на півдні та перекидають туди техніку

Українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами “зуби дракона”, які є частиною російської оборони в окупованій західній частині Запорізької області.

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За повідомленням військових експертів, українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції.

ISW не готовий оцінити, чи прорвали українські війська цей російський оборонний рубіж, оскільки відсутня українська важка техніка в цих районах. Географічно прив’язані відеоматеріали, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися до позицій на лінії дерев, які знаходяться на схід від російських протитанкових ровів і загороджень “зуби дракона”, що є частиною тришарової оборони безпосередньо на захід від Вербового.

Геолокаційні дані вказують на те, що українська легка піхота також просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій вздовж дороги, яка веде на північний захід до Вербового.

Окрім цього, українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним і Новопрокопівкою.

Українські військові розширюють пролом, який вони вже зробили в одному з російських оборонних рубежів, і, за повідомленнями, перекидають більше техніки і особового складу в тактичні тилові райони цього рубежу.

Сили оборони України, схоже, досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не прорваного російського оборонного рубежу, який проходить на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки, проводячи піхотні атаки і обстрілюючи важкою артилерією російські позиції, що знаходяться в глибині і на південь від цього рубежу. Розгортання української важкої техніки і значних сил у цих районах може свідчити як про прорив цього російської оборонної лінії, так і про намагання розширити цей прорив.