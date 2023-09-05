Українська піхота просунулася за протитанкові рови і «зуби дракона» на Запоріжжі

За повідомленням військових експертів, українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції.

ISW не готовий оцінити, чи прорвали українські війська цей російський оборонний рубіж, оскільки відсутня українська важка техніка в цих районах. Географічно прив’язані відеоматеріали, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися до позицій на лінії дерев, які знаходяться на схід від російських протитанкових ровів і загороджень «зуби дракона», що є частиною тришарової оборони безпосередньо на захід від Вербового.

Геолокаційні дані вказують на те, що українська легка піхота також просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій вздовж дороги, яка веде на північний захід до Вербового.

Окрім цього, українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним і Новопрокопівкою.