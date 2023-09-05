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Українська піхота просунулася за протитанкові рови і «зуби дракона» на Запоріжжі

Українська піхота просунулася за протитанкові рови і зуби дракона на Запоріжжі – ISW
Українська легка піхота просунулася на позиції за протитанковими ровами і перешкодами «зуби дракона», які є частиною російської оборони в окупованій західній частині Запорізької області —  Інститут вивчення війни (ISW)

За повідомленням військових експертів,  українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції.

ISW не готовий оцінити, чи прорвали українські війська цей російський оборонний рубіж, оскільки відсутня українська важка техніка в цих районах. Географічно прив’язані відеоматеріали, опубліковані 4 вересня, вказують на те, що українські сили просунулися до позицій на лінії дерев, які знаходяться на схід від російських протитанкових ровів і загороджень «зуби дракона», що є частиною тришарової оборони безпосередньо на захід від Вербового.

Геолокаційні дані вказують на те, що українська легка піхота також просунулася далі вглиб серії підготовлених російських оборонних позицій вздовж дороги, яка веде на північний захід до Вербового.

Окрім цього, українські сили просунулися до російських оборонних позицій між Роботиним і Новопрокопівкою.

5 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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