У Латвії сказали, що гальмує доставку допомоги Україні

Причиною затримки поставок Києву вантажів із допомогою є недосконала транспортна інфраструктура між Латвією та Україною.

Джерело: Gazeta.UA

Йеться не лише про дорожні мережі, але й про залізниці, порти та аеропорти, заявив міністр сполучення Латвії Яніс Вітенбергс, передає Delfi.

“Фінансування з європейських фондів недостатньо. Ми домовляємося про спільну позицію з країнами-однодумцями з нашого регіону та ЄС, щоб отримати додаткові кошти для проєктів та інвестицій”, – сказав він.

Очільник Мінсполучення Латвії під час спілкування з міністрами країн-членів Євросоюзу за круглим столом відзначив важливість інвестицій у транспортну інфраструктуру в регіоні.

Вітенбергс також зазначив, що наразі вже було проведено значну роботу щодо покращення інфраструктури єдиної європейської транспортної мережі.

Латвія є одним із найактивніших союзників України від початку повномасштабної війни з РФ. Вона надає Києву військову та політичну допомогу.