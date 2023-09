Українська піхота просунулася за протитанкові рови і «зуби дракона» на Запоріжжі Росія за добу війни в Україні ще 550 окупантів » Стив Харвелл, солист группы Smash Mouth, скончался в США Стив Харвелл, солист американской группы Smash Mouth, умер в 56 лет у себя дома в Айдахо в окружении семьи и друзей, сообщает Би-би-си. Группа была основана в 1994 году Стивеном Харвеллом, Грегом Кампом и Полом Де Лислом. Группа нередко принимала за основу стиль ретро, который охватывал несколько десятилетий популярности. Альбом Astro Lounge, выпущенный в 1999 году, считается самым коммерчески успешным альбомом группы. В 1990-х и 2000-х годах у Smash Mouth было несколько хитов, в том числе All Star, Walkin’ on the Sun и I’m a Believer. Харвелл ушел из группы в 2021 году из-за ухудшения физического и психичекого здоровья. В 2013 году врачи выявили у него порок сердца. Эти недуги привели к неврологическому заболеванию, которое повлияло на его память и речь. Харвелл родился в Калифорнии в 1967 году и начал свою музыкальную карьеру в рэп-группе F.O.S. (Freedom of Speech). Он сформировал Smash Mouth в 1994 году вместе с Грегом Кампом и Полом Де Лайлом. Второй альбом группы Astro Lounge (1999), стал трижды платиновым в США. Песня All Star попала в саундтрек мульфильма «Шрек» и фильма «Таинственные люди». После выхода «Шрека» All Star повторно стала хитом. В 2020 году, несмотря на пандемию Covid-19, он выступил перед большой аудиторией на мотоциклетном ралли в Южной Дакоте. Позже Национальный институт здравоохранения объявил этот концерт «событием повышенного распространения вируса». Позднее группа заявила, что получила немало угрожающих писем за это выступление. Объявляя о завершении карьеры в 2021 году, Харвелл сказал: «Я так старался преодолеть свои физические и психические болезни и сыграть перед вами в последний раз, но я просто не смог».