США оголосять про передачу Україні снарядів із збідненим ураном

США оголосять про постачання Україні боєприпасів із збідненим ураном наступного тижня. Снаряди, які полегшують знищення російських танків, є частиною нового пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Боєприпаси можуть бути випущені з американських танків Abrams, які мають бути доставлені до України найближчими тижнями. Інформацію про це підтвердили агентству два анонімні американські чиновники.

Один із чиновників повідомив, що майбутній пакет допомоги коштуватиме від 240 до 375 млн доларів залежно від того, що до нього буде включено. Вартість та вміст допомоги ще уточнюються.