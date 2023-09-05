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Стив Харвелл, солист группы Smash Mouth, скончался в США МОК назвав умову участі росіян та білорусів у Олімпіаді-2024 » Росія за добу війни в Україні ще 550 окупантів Протягом чергової доби війни в Україні російська армія втратила ще 560 солдатів, 9 танків й засіб протиповітряної оборони. Загалом на фронті відбулося 29 бойових зіткнень Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 265 680 (+560) осіб

танків ‒ 4489 (+9)

бойових броньованих машин ‒ 8670 (+7)

артилерійських систем – 5649 (+38)

РСЗВ – 747 (+6)

засобів ППО ‒ 504 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31)

крилатих ракет ‒ 1447 (+0)

кораблів /катерів ‒ 19 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26)

спеціальної техніки ‒ 851 (+4) Дані уточнюються.