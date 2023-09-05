Росія за добу війни в Україні ще 550 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 265 680 (+560) осіб
- танків ‒ 4489 (+9)
- бойових броньованих машин ‒ 8670 (+7)
- артилерійських систем – 5649 (+38)
- РСЗВ – 747 (+6)
- засобів ППО ‒ 504 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31)
- крилатих ракет ‒ 1447 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26)
- спеціальної техніки ‒ 851 (+4)
Дані уточнюються.
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