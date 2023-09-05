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Росія за добу війни в Україні ще 550 окупантів

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 05.09.2023

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 265 680 (+560) осіб
  • танків ‒ 4489 (+9)
  • бойових броньованих машин ‒ 8670 (+7)
  • артилерійських систем – 5649 (+38)
  • РСЗВ – 747 (+6)
  • засобів ППО ‒ 504 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4512 (+31)
  • крилатих ракет ‒ 1447 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8175 (+26)
  • спеціальної техніки ‒ 851 (+4)

Дані уточнюються.

5 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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