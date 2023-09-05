Німеччина «швидко та без бюрократії» виробила та надала Україні снаряди для танків Gepard

Україна отримала перші поставки нових вироблених в Німеччині снарядів для зенітних танків Gepard, важливих для захисту критичної інфраструктури та протидії атакам дронів, повідомило Міністерство оборони країни.

Міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус відзначив швидкість та незабюрократизованість процесу, який дозволив Німеччині поновити виробництво снарядів «в амбітні строки».

«Ми знову показуємо — на Німеччину можна покладатись», — наголосив Пісторіус.

Він подякував тим, хто долучився до відновлення виробництва: «Мені приємно, що ми запустили виробництво так швидко і без бюрократії і я хочу подякувати всім причетним за відмінну роботу».

Посадовець запевнив — Німеччина продовжить підтримку України «там, де є наші сильні сторони: артилерія, боєприпаси та наземна протиповітряна оборона».

В лютому 2023 року Німеччина оголосила про розміщення замовлення на снаряди в компанії Rheinmetall AG і тепер відбуваються поставки.

Німеччина надала Україні 46 зенітних танків Gepard, ще шість планується поставити, йдеться в повідомленні міністерства.

Як повідомляв Голос Америки, німецька оборонна компанія Rheinmetall, яка, зокрема, виробляє танки Leopard, має намір побудувати завод з виробництва танків в Україні. За інформацією видання Tagesschau, компанія могла б виробляти в Україні до 400 основних бойових танків Pantera, а завод міг би бути захищений від російських ракетних атак системою ППО.

«Захист протиповітряною обороною не складе труднощів», — цитує Tagesschau голову Rheinmetall Арміна Папперґера.

На фоні збільшення попиту у зв’язку з війною в Україні Rheinmetall найняла 1200 додаткових працівників, а також розширює свої потужності в Угорщині та Іспанії, зазначає Tagesschau.