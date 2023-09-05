МОК назвав умову участі росіян та білорусів у Олімпіаді-2024

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що російські та білоруські спортсмени матимуть можливість взяти участь у Літніх Олімпійських іграх 2024 року, якщо вони не відзначають агресію Росії проти України. Це оголошення він зробив під час інтерв’ю для CNBC.

За словами Томаса Баха, Міжнародний олімпійський комітет розробив спеціальну формулу, за якою російські та білоруські атлети матимуть можливість брати участь у Літніх Олімпійських іграх 2024 року в статусі нейтральних спортсменів, за умови, що вони не мають жодних зв’язків з військами своїх країн і не підтримують військові дії Росії проти України.

«Я не очікую, що остаточне рішення буде прийнято в найближчі кілька днів. Але у нас є чітка концепція того, як ми бачимо це питання. Не буде жодної національної символіки, гімнів чи представництва Росії та Білорусі. Однак ми даємо можливість спортсменам, які не підтримують війну, змагатися як нейтральні атлети, а не як представники своїх країн», — зазначив Бах.

Він також вказав на те, що ця система вже успішно використовується на чемпіонатах світу, Європи та інших міжнародних змаганнях. Проте Томас Бах зазначив, що Україна не зовсім задоволена таким рішенням, але була вимушена прийняти його.

«Це надає можливість українським спортсменам брати участь у Літніх Олімпійських іграх. Ми всі прагнемо мати сильну українську команду в Парижі. У нас в основі нашого рішення лежать олімпійські цінності», — заключив Бах.