СБУ повідомила про підозру російському олігарху Михайлу Фрідману WSJ: Западные страны потребуют от ОАЭ пресекать поставки товаров двойного назначения в Россию » Лекарство от ВИЧ готово к клиническим испытаниям До конца года в Дании должны начаться клинические испытания препарата, который может оказаться долгожданным лекарством от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Результаты предварительных лабораторных экспериментов, проведенных двумя командами австралийских ученых в сотрудничестве с коллегами из Дании, внушают осторожный оптимизм. Исследование австралийцев убедительно демонстрирует, что онкопрепарат венетоклакс способен обнаруживать в нашем организме «спящие клетки», пораженные смертельным вирусом, и уничтожать их. В следующем году помимо Дании испытания препарата начнутся еще и в австралийском Мельбурне. При этом изначально таблетки под торговым названием VENCLEXTA разрабатывались для борьбы с лейкомой — агрессивной формой рака крови. В США он был одобрен в 2016 году и с тех пор, по словам врачей уже помог тысячам онкологических пациентов. АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES Подпись к фото, Основной разработчик препарата — швейцарская фирма Roche На сегодняшний день в мире насчитывается почти 40 млн ВИЧ-инфицированных. Своевременная диагностика заражения и оперативное назначение антиретровирусной терапии позволяет остановить размножение вируса — а значит, прекращается и разрушение иммунной системы. При регулярном приеме таблеток инфицированный даже перестает представлять опасность для близких — но сам при этом не излечивается. Стоит перестать ежедневно принимать прописанные препараты — и болезнь вернется.