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Лекарство от ВИЧ готово к клиническим испытаниям

До конца года в Дании должны начаться клинические испытания препарата, который может оказаться долгожданным лекарством от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Результаты предварительных лабораторных экспериментов, проведенных двумя командами австралийских ученых в сотрудничестве с коллегами из Дании, внушают осторожный оптимизм.

Исследование австралийцев убедительно демонстрирует, что онкопрепарат венетоклакс способен обнаруживать в нашем организме «спящие клетки», пораженные смертельным вирусом, и уничтожать их.

В следующем году помимо Дании испытания препарата начнутся еще и в австралийском Мельбурне.

При этом изначально таблетки под торговым названием VENCLEXTA разрабатывались для борьбы с лейкомой — агрессивной формой рака крови.

В США он был одобрен в 2016 году и с тех пор, по словам врачей уже помог тысячам онкологических пациентов.

Таблетки

АВТОР ФОТО,GETTY IMAGES

Подпись к фото,Основной разработчик препарата — швейцарская фирма Roche

На сегодняшний день в мире насчитывается почти 40 млн ВИЧ-инфицированных.

Своевременная диагностика заражения и оперативное назначение антиретровирусной терапии позволяет остановить размножение вируса — а значит, прекращается и разрушение иммунной системы.

При регулярном приеме таблеток инфицированный даже перестает представлять опасность для близких — но сам при этом не излечивается.

Стоит перестать ежедневно принимать прописанные препараты — и болезнь вернется.

5 сентября, 2023 | Category: Наука, Новости

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