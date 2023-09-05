Коломойський не має наміру вносити заставу до розгляду апеляції – адвокат

6 вересня в 11:20 Київський апеляційний суд розгляне скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського на рішення Шевченківського райсуду столиці про тримання його під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 509 млн грн — адвокат в коментарі Укрінформу

«У середу об 11 год. 20 хв. Київський апеляційний суд розгляне нашу скаргу на обрання Ігорю Коломойському запобіжного заходу».

За словами адвоката, Коломойський не має наміру вносити заставу у розмірі понад 509 млн грн до рішення апеляції. Наразі він перебуває під вартою.