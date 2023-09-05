Ізраїль замовив додаткові винищувачі F-35

Ізраїль замовив додаткові винищувачі F-35 для створення третьої бойової ескадрильї у складі повітряно-космічних сил.

Про це повідомляє видання The Jerusalem Post.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант подав офіційний лист на замовлення 25 винищувачів F-35 у варіанті I (Adir).

Країна прагне сформувати третю бойову ескадрилью для посилення повітряного компонента.

Винищувач F-35I зі складу 116-ї ескадрильї Повітряно-космічних сил Ізраїлю. Фото IAF

За планом, перші літаки нової партії Ізраїль отримає у 2027 році. Передача літаків буде відбуватись по три борти кожен рік.

Наразі винищувачі F-35I перебувають на озброєнні 116 та 140 ескадрильї, а також 117-ї, яка використовує літаки з цих двох ескадрилей для навчань.

Закупівля нових бортів, збільшить парк винищувачів цього типу до 75 машин.

Вартість угоди становить близько 3 мільярдів доларів США і фінансується з американських фондів допомоги.

Летюча лабораторія F-35I (AS-15) Повітряно-космічних сил Ізраїлю. Фото з мережі

F35I – варіант літака F-35A для Повітряно-космічних сил Ізраїлю, розроблений разом з ізраїльськими фахівцями, і використовує елементи системи керування озброєння ізраїльської розробки, для самостійної інтеграції вітчизняного ракетно-бомбового озброєння.

Країна стала першою після США користувачем літаків цього типу. Перші поставки F-35I розпочались в червні 2016 року. Ізраїль отримує ці літаки безкоштовно як військову допомогу.

Як повідомляв “Мілітарний” раніше, 21 липня 2023 року, три літаки F-35I “Adir” приземлились на авіабазі Бача-28, де пройшла офіційна церемонія прийняття літаків до складу повітряних сил.

Літаки з бортовим номером “958”, “959” та “960” приєднались до складу 140-ї ескадрильї Повітряно-космічних сил Ізраїлю.