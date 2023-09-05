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Британський актор Стівен Фрай приїхав до Києва

Британський актор Стівен Фрай приїхав до Києва, щоби стати ведучим Саміту перших леді та джентльменів. Він відбудеться 6-го вересня, і темою буде ментальне здоров’я.

Своїми враженнями від української столиці 66-річний Фрай поділився у Instagram.

Зірка сфотографував своє купе в потязі, вказівник до укриття, а ще вечерю.

 

Актор прилетів до Польщі, а звідти діставався потягом Укрзалізниці
ФОТО З INSTAGRAM ФРАЯ 

«Оце так день. Повірити не можу, що прибув сюди, до Києва, 12 годин тому: відтоді я спостерігав за операцією пораненого бійця (в операційній лунала тривога, але ніхто не неї не зважав, був пацієнт, про якого треба було подбати). Потім я зустрівся з двома молодими чоловіками, які сміялися, підколюючи одне одного щодо відмінностей між їхніми новими протезами ніг. Потім я розмовляв із молодою жінкою, яка лише два тижні тому втратила свого чоловіка на російському фронті», — написав Стівен.

«Усіх їх поєднував надзвичайний гумор, а ще глибока, непохитна рішучість відігнати від брами варварів та зберегти свою незалежність і суверенітет. Війна здатна проявляти в людях найгірше, але іноді й найкраще», — додав він.

 

Фото і враженнями Фрай ділиться в Instagram
 

«Усе цілком нормально, але більшість британських готельних номерів не надають тобі захисні газові маски…», — зазначив актор

Окремого допису з фото Фрай вдостоїв культову страву: котлету по-київськи.

 

«Коли ти в Барнслі, жуй відбивну Барнслі, коли ти в Баті, їж батську булочку. Але я у Києві, тож це має бути котлета по-київськи», — поділився Фрай із підписниками
5 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина, Шоу-бизнес

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