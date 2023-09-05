ЄС планує скористатися відсутністю лідерів РФ та Китаю на саміті G20

Про це інформує Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що блок з 27 країн прагне показати, що він серйозно ставиться до перегляду свого партнерства з Африкою, попри важку спадщину колоніалізму.

За даними джерел, на зустрічі в Індії 9-10 вересня європейські лідери хочуть схвалити заявку Африканського Союзу стати постійним членом G20.

Bloomberg пише, що постійне членство, а не статус «запрошеної міжнародної організації», надасть Африканському Союзу такий же статус, як і ЄС.

«Це частина прагнення надати африканським країнам більш сильний голос, коли міжнародні організації ухвалюють рішення про заходи, які стосуються їх. Зокрема, йдеться про зусилля щодо подолання глобального потепління, яке переважно спричинене викидами країн G20», — додають джерела.

Крім того, на порядку денному зустрічі у Нью-Делі стоїть обговорення наслідків війни Росії проти України для глобальної продовольчої безпеки — ситуація, яка загрожує ескалацією після того, як Путін відмовився відновити зернову угоду.

У переговорах 9 вересня візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель і канцлер Німеччини Олаф Шольц. З африканської сторони учасниками будуть лідери Південної Африки, члена G-20, а також Єгипту, Нігерії та Коморських Островів, нинішнього голови Африканського Союзу.