Украина частично ограничила транспортировку грузов в измаильский порт

Украина частично ограничила транспортировку грузов по железным дорогам в расположенный на Дунае измаильский порт, который в последние недели стал объектом атак российских беспилотников, сообщила в понедельник украинская железнодорожная служба.

Ограничения начались в воскресенье, отмечается в ее сообщении.

Россия уже две ночи подряд использует дроны для атак на украинские порты на Дунае.

В результате последней атаки на порт Измаила пострадали склады и производственные здания. Как сообщили местные власти: от обломков сбитых беспилотников загорелись несколько зданий гражданской инфраструктуры.

Украина заявила, что несколько российских беспилотников взорвались на территории Румынии. Румыния опровергла это утверждение.

Дунай стал основным маршрутом экспорта зерновых для Украины, начиная с июля, когда Россия вышла из Черноморской зерновой инициативы, заключенной при посредничестве ООН и Турции. Напомним, что это соглашение обеспечивало безопасный экспорт украинских зерновых, масличных культур и растительных масел.