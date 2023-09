Українські війська просунулися під Бахмутом і на Запоріжжі

Фахівці з Інституту вивчення війни підтвердили просування Збройних Сил України (ЗСУ) в різних напрямках. За повідомленням ISW (Institute for the Study of War), на 3 вересня українські війська зробили значний крок вперед під Бахмутом і на заході Запорізької області.

У звіті зазначається, що українські війська наблизилися до наступної групи підготовлених російських оборонних позицій у районі Роботиного, яке розташоване на заході Запорізької області. Варто відзначити, що деякі російські джерела намагаються представити ці позиції як перший ряд оборони у багатоярусній системі російської армії на півдні України.

Українські військові представники зауважили, що сила наступальних операцій у районі Роботиного буде визначена складом російських військ у цьому регіоні. Радник президента України Олександр Родянський висловив думку, що майбутня російська оборона може бути менш ефективною в цьому районі.

Також було відзначено, що російські сили перегруповують свої резерви невідомого складу для оборони в цьому районі, можливо, це включає передислокацію підрозділів 7-ї гвардійської повітряно-десантної і 76-ї гвардійської десантно-штурмової (ВДВ) дивізій з інших секторів фронту.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомив, що українські сили здійснюють наступальні операції на Мелітопольському напрямку. Геолокаційні дані, опубліковані 2 і 3 вересня, показують, що ЗСУ контролюють південну частину Кліщіївки. На даний момент ЗСУ досягли успіхів в напрямку селища Вербове (що знаходиться на 18 км на південний схід від Оріхова).