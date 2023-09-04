Росія атакувала Одещину — 17 дронів збила ППО Латвія збільшить підтримку українських біженців » Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами На аеродромі «Енгельс» Саратовської області росіяни захищають турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами — Мілітарний портал із посиланням на пост блогера Tatarigami_UA у Twitter Блогер опублікував супутникові знімки стратегічних бомбардувальників Ту-95, накритих автомобільними шинами. Як зазначає Мілітарний, найімовірніше, таким чином росіяни хочуть захистити бомбардувальники від атак українських дронів-камікадзе. Судячи з супутникових знімків, росіяни обкладають шинами крило та центральну частину літака. «Невідомо, чи буде такий захист ефективним, враховуючи легкозаймистість шин і складність їх гасіння», — додає портал.