 
«  
  »

Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами

На аеродромі «Енгельс» Саратовської області росіяни захищають турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами —  Мілітарний портал із посиланням на пост блогера Tatarigami_UA у Twitter

Блогер опублікував супутникові знімки стратегічних бомбардувальників Ту-95, накритих автомобільними шинами.

Як зазначає Мілітарний, найімовірніше, таким чином росіяни хочуть захистити бомбардувальники від атак українських дронів-камікадзе.

Судячи з супутникових знімків, росіяни обкладають шинами крило та центральну частину літака.

«Невідомо, чи буде такий захист ефективним, враховуючи легкозаймистість шин і складність їх гасіння», — додає портал.

4 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  