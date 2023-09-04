Росіяни намагаються захистити бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами

На аеродромі «Енгельс» Саратовської області росіяни захищають турбогвинтові стратегічні бомбардувальники Ту-95 автомобільними шинами — Мілітарний портал із посиланням на пост блогера Tatarigami_UA у Twitter
Блогер опублікував супутникові знімки стратегічних бомбардувальників Ту-95, накритих автомобільними шинами.
Як зазначає Мілітарний, найімовірніше, таким чином росіяни хочуть захистити бомбардувальники від атак українських дронів-камікадзе.
Судячи з супутникових знімків, росіяни обкладають шинами крило та центральну частину літака.
«Невідомо, чи буде такий захист ефективним, враховуючи легкозаймистість шин і складність їх гасіння», — додає портал.
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