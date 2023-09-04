Росія атакувала Одещину — 17 дронів збила ППО

Уночі перед понеділком, 4 вересня, була проведена атака російськими терористами за допомогою безпілотників на південь Одеської області. Інформацію про це оприлюднив голова Одеської військової адміністрації, Олег Кіпер.

«Наші сили повітряної оборони збили 17 дронів, але, на жаль, деякі все ж прорвалися. У результаті атаки були пошкоджені склади, виробничі будівлі, сільгосптехніка та обладнання на промислових підприємствах у кількох населених пунктах Ізмаїльського району. Крім того, через уламки, які впали, спалахнули декілька пожеж на цивільних об’єктах», — повідомив він.

За інформацією Збройних сил південного регіону, ця масова нічна атака безпілотними літальними апаратами типу Shahed-136 була спрямована на цивільну інфраструктуру в Подунав’ї.

На щастя, рятувальники вже загасили пожежі на місцях їх виникнення, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав або не загинув в результаті цього нічного нападу. Наразі на місці події продовжують працювати відповідні служби. Правоохоронні органи фіксують злочинну діяльність російських терористів.

Раніше, о 03:58, Олег Кіпер повідомив про початок атаки безпілотників на Одещині і закликав жителів і гостей Ізмаїльського району залишатися в укриттях під час повітряної тривоги, а також не втручатися у роботу військових.

У Повітряних силах також повідомили про виявлення ударних безпілотників в повітрі над Одеською областю. О 04:27 зафіксовано групу дронів над колишнім Кілійським (тепер Ізмаїльським) районом Одеської області, що прямували вздовж кордону з Румунією. О 04:43 повідомили про їхнє рухання у напрямку Ізмаїла. А о 04:57 зазначили про чергову групу безпілотників, які рухалися в акваторії Чорного моря в напрямку південних районів Одещини, повторюючи маршрут попередніх нападів.