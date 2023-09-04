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Російські «Шахеди» впали і вибухнули на території Румунії − МЗС

Російські Шахеди впали і вибухнули на території Румунії − МЗС
«Шахеди», які Росія запустила по Ізмаїльському порту на Одещині, впали і здетонували у Румунії, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко — Ніколенко у Facebook

«За інформацією Державної прикордонної служби України, сьогодні (4 вересня − ред.) вночі під час масованої атаки Росії в районі Ізмаїльського порту російські «Шахеди» впали та здетонували на території Румунії».

Ніколенко опублікував фото вибуху підкреслив, що це є черговим підтвердженням того, що російський ракетний терор становить величезну загрозу не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн, зокрема держав-членів НАТО.

Він закликав партнерів прискорити забезпечення України додатковими сучасними системами протиракетної та протиповітряної оборони, а також бойовою авіацією, які посилять захист інфраструктури України і суміжних держав.

4 сентября, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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