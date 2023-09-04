РФ уразила близько 20% об’єктів авіації ЗСУ за перші дні повномасштабного вторгнення

У перших днях повномасштабного вторгнення, російські загарбники здійснили удари проти приблизно 20% об’єктів авіації Збройних сил України, які були включені в їх плани. Про це повідомив Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, у фільмі «Збиті льотчики Росії», як повідомляє Укрінформ.

«Насправді вони атакували приблизно 20% об’єктів з усього переліку, які планували знищити. Це суттєво вплинуло на їхню спробу отримати повний контроль в повітрі. А факт, що вони не змогли зруйнувати більшу частину систем протиповітряної оборони, обмежив їхню домінантність у класах літаків і кількості авіації», — заявив Буданов.

За його словами, Повітряні Сили України мали попередження про можливу атаку і успішно встигли перегрупуватися. Як результат, досягнутий результат не відповідав завданням, поставленим перед російською стороною.