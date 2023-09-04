Польська газета уточнила, що Україні видають громадян, які переправляли нелегалів, а не ухилянтів

Польське видання Rzeczpospolita оновило публікацію про потенційну видачу Україні чоловіків, які втекли від мобілізації, уточнивши, що в минулому Варшава видавала Києву українців, причетних до вивезення нелегальних мігрантів — польське видання Rzeczpospolita, яке цитує «Європейська правда»

Виправлено: Заголовок та текст новини (від 12:27) було виправлено через внесення змін до матеріалу виданням Rzeczpospolita.

Видання змінило первинний заголовок «Польща почала видавати Україні чоловіків, які виїхали з країни». Тепер публікація має назву «Україна повертає на війну співвітчизників, які втекли з країни».

«Київ розглядає можливість притягнення до кримінальної відповідальності чоловіків, які завдяки хабарам не пішли на війну і знайшли притулок за кордоном», – йдеться в анотації до статті.

Матеріал аналізує потенційну можливість видачі Україні ухилянтів від мобілізації. У цьому контексті згадано, кого Польща вже видворяла у минулому відповідно до домовленостей з Києвом.