Південна Африка поставляла зброю Росії — президент

Президент Південно-Африканської Республіки оголосив у неділю, що незалежна експертна група не виявила доказів того, що російський корабель буцімто перевозив зброю з Південної Африки для Росії.

Рубен Бріджіті, посол США в Південній Африці, стверджував у травні, що російський корабель пришвартувався на військово-морській базі Саймонс-Таун поблизу Кейптауна, щоб отримати вантаж зброї для перевезення його до Росії.

«Жодне зі звинувачень щодо поставок зброї Росії не підтвердилося, — заявив у неділю президент Сиріл Рамафоса. — Жодного дозволу на експорт зброї не було видано і зброя не експортувалася».

Слідчі виявили, що корабель пришвартувався в Саймонс-Таун в грудні 2022 року, щоб доставити зброю Південно-Африканським національним силам за контрактом від 2018 року з компанією Armscor, повідомив Рамафоса.

Лідер Південно-Африканської Республіки заявив, що ці звинувачення в поставках зброї Росії «заплямували» імідж країни.