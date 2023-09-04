Мобілізація в Україні: Міноборони оновило список хвороб для непридатності

Про це стало відомо з наказу Міноборони.

Зміни до Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ внесені наказом Міністерства оборони від 18 серпня 2023 року № 490. Вони набули чинності 25 серпня.

Що відомо про зміни до наказу про ВЛК

Наказом № 490 Міністерства оборони України зокрема:

Повністю оновлено Розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців.

Деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних.

Уточнено порядок прийняття постанови ВЛК про причинний зв’язок захворювання, травми (поранення, контузії,каліцтва) із проходженням військової служби та захистом Батьківщини.

Уточнено перелік документів, які необхідно подати на розгляд.

Також зазначається, що за «спірними» статтями придатними визнаватимуть всіх.

Раніше у пункті 20.4 Розділу III Положення визначалось, що у воєнний час за статтями Розкладу хвороб, які передбачають варіанти — індивідуальну оцінку придатний або обмежено придатний до служби, ВЛК має приймати постанову «придатний до військової служби», за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Тепер слова та цифри «за винятком статей 2-в, 4-в, 5-в, 12-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в» з Положення виключено, тобто за «спірними» статтями придатними визнаватимуть всіх.

Які хвороби виключили:

2-в — клінічно вилікуваний туберкульоз;

4-в — вірусні гепатити з незначним порушенням функцій;

5-в — безсимптомний ВІЛ;

13-в — хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

14-в — легкі короткотривалі хворобливі прояви розладів психіки;

17-в — невротичні, пов’язані із стресом і соматоформні розлади (фобійні, тривожні, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматофортні та інші невротичні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес) при помірно виражених, короткотривалих проявах, з астенічним станом;

21-в — повільно прогресуючі хвороби центральної нервової системи;

22-в — епізодичні та пароксизмальні розлади.

Обмежено придатні будуть придатними за конкретною військовою спеціальністю

Відтепер одночасно з постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має приймати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю (ВОС).

У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю, командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на ВЛК для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю.

Порядок проходження служби військовослужбовцями, які визнані ВЛК обмежено придатними, визначається Положенням про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ, затвердженим Указом президента від 10 грудня 2008 року № 1153 та Інструкцією про організацію виконання Положення.

Спрощено вимоги ВЛК для десантників і морпіхів

Зазначається, що послаблені вимоги до стану здоров’я для військовослужбовців Десантно-штурмових військ та морської піхоти в особливий період, тобто під час мобілізації та війни.

Завдяки новим змінам у вимогах частина військових, які раніше визнавалися непридатними до служби у десанті, тепер будуть придатні до такої служби.

Проте, хоча накази № 456 і № 490 вже набули чинності та оприлюднені на порталі Верховної Ради, у самому Положенні (наказ № 402) станом на 3 вересня зміни на сайті ще не внесені, тому потрібно бути уважними при пошуку інформації про ВЛК.