Lockheed Martin провів випробування далекобійної ракети ER GMLRS

Компанія Lockheed Martin провела випробувальний пуск далекобійної ракети ER GMLRS на максимальну дальність.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії.

Випробування продемонстрували роботоздатність та керованість ракети на великих відстанях.

Ракета ER GMLRS подолала відстань у 150 км, та підтвердила свої далекобійні характеристики та покращену точність стрільби на такі дистанції.

Рендер ракети ER GMLRS. Фото Lockheed Martin

«Це випробування демонструє майже вдвічі більшу дальність, зберігаючи при цьому точність, якою відомий GMLRS», – розповів Джей Прайс, віце-президент підрозділу Precision Fires компанії Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

Перші випробування ракети цього типу компанія провела у березні 2021 року, коли ракета подолала відстань у 80 км.

Минулого року, компанія провела випробування на дальність 59 км, для підтвердження активної роботи програмного забезпечення та системи корегування по GPS.

Компанія прагне забезпечити системи залпового вогню MLRS та HIMARS далекобійним арсеналом недорогих ракет, для знищення цілей на відстанях до 300 км.

Арсенал далекобійних ракет від Lockheed Martin до РСЗВ MLRS та HIMARS. фото з мережі

Паралельно з ER GMLRS, Lockheed Martin разом з австралійськими фахівцями розробляє ракету PrSM з максимальною дальністю в 300 км. Завдяки меншим габаритам ніж в ATACMS, у транспортно-пусковий контейнер можна вміщати дві ракети.

Як повідомляв “Мілітарний” раніше, Lockheed Martin отримала зміну у фінансуванні до контракту для забезпечення початкового виробництва високоточної ракети Precision Strike Missile.

Так компанія отримала додаткові 44 млн доларів США до контракту на початкове виробництво ракет.

Роботи виконуватимуть у штаті Техас і планують завершити до 28 квітня 2025 року.