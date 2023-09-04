«Барбі» стала найкасовішим фільмом року, зібравши у світовому прокаті $1,36 мільярда

Про це пише Variety.
«Фільм перевершив очікування з моменту прем’єри в кінотеатрах у липні, зібравши 162 мільйони доларів у дебютний уїк-енд, що стало найкращим дебютом року.
«Барбі» залишався фільмом №1 протягом чотирьох уїк-ендів поспіль і врешті-решт став найкасовішим фільмом, знятим виключно жінкою. Наразі це 14-й найбільший америкснський реліз і 15-й найбільший світовий реліз в історії», — пише видання.
«Барбі» також стала найкасовішим світовим релізом Warner Bros. за всю історію, обійшовши фільм 2011 року «Гаррі Поттер і смертельні реліквії: Частина 2» (1,34 млрд дол без урахування інфляції).
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