Армія РФ за добу війни в Україні втратила корабель, 4 танки і 460 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 265 120 (+460) осіб
- танків ‒ 4480 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14)
- артилерійських систем – 5611 (+29)
- РСЗВ – 741 (+2)
- засобів ППО ‒ 503 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37)
- крилатих ракет ‒ 1447 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 19 (+1)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47)
- спеціальної техніки ‒ 847 (+6)
Дані уточнюються.
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