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Армія РФ за добу війни в Україні втратила корабель, 4 танки і 460 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 265 120 (+460) осіб
  • танків ‒ 4480 (+4)
  • бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14)
  • артилерійських систем – 5611 (+29)
  • РСЗВ – 741 (+2)
  • засобів ППО ‒ 503 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37)
  • крилатих ракет ‒ 1447 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 19 (+1)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47)
  • спеціальної техніки ‒ 847 (+6)

Дані уточнюються.

4 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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