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Зеленський оголосив про рішення замінити Резнікова РФ уразила близько 20% об’єктів авіації ЗСУ за перші дні повномасштабного вторгнення » Армія РФ за добу війни в Україні втратила корабель, 4 танки і 460 військових Потягом доби неділі, 3 вересня, російська армія втратила 460 одиниць живої сили, 4 танки й корабель. Сили оборони просуваються на півдні, а Росія вночі 4 вересня атакувала «шахедами» Україну Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 265 120 (+460) осіб

танків ‒ 4480 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 8663 (+14)

артилерійських систем – 5611 (+29)

РСЗВ – 741 (+2)

засобів ППО ‒ 503 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4481 (+37)

крилатих ракет ‒ 1447 (+0)

кораблів /катерів ‒ 19 (+1)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8149 (+47)

спеціальної техніки ‒ 847 (+6) Дані уточнюються.