Росія втратила на війні в Україні 264 660 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 264 660 (+600) осіб
- танків ‒ 4476 (+5)
- бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12)
- артилерійських систем – 5582 (+22)
- РСЗВ – 739 (+3)
- засобів ППО ‒ 502 (+1)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 316 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11)
- крилатих ракет ‒ 1447 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59)
- спеціальної техніки ‒ 841 (+6)
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