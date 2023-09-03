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Росія втратила на війні в Україні 264 660 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 264 660 (+600) осіб
  • танків ‒ 4476 (+5)
  • бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12)
  • артилерійських систем – 5582 (+22)
  • РСЗВ – 739 (+3)
  • засобів ППО ‒ 502 (+1)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 316 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11)
  • крилатих ракет ‒ 1447 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59)
  • спеціальної техніки ‒ 841 (+6)
3 сентября, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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