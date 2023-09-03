Росія втратила на війні в Україні 264 660 військових У Польщі закрили найбільший центр прийому українських біженців, — Financial Times » Фестиваль Burning Man в пустыне Невада из-за ливней утонул в грязи Посетителей фестиваля Burning Man, который проходит в пустыне в американском штате Невада, попросили беречь еду и воду после того, как проливной дождь превратил лагерь в грязевую ванну. Погода была настолько плохой, что доступ на фестиваль и даже выезд с его территории пришлось прекратить. Американские СМИ сообщили, что в субботу там застряли более 70 тысяч человек. Ежегодный фестиваль «Burning Man» («Горящий человек») в пустыне Блэк-Рок — одно из самых известных культурных событий в США. На кадрах в соцсетях видно, как его участники с трудом передвигаются по грязи. Организаторы заявили, что вождение автомобилей запрещено, пока песок не высохнет (за исключением служб экстренной помощи). «Участникам рекомендуется экономить еду, воду и топливо и укрываться в безопасном месте», — говорится в заявлении. Фестиваль проходит с 27 августа по 4 сентября. На нем как всегда представлены гигантские интерактивные арт-инсталляции и огромный деревянный человек, которого сжигают в конце фестиваля. Собеседник Би-би-си на фестивале сообщил, что большинство мероприятий отменено, поскольку они в основном проходят там, куда сейчас нет возможности попасть. Анатолий, не пожелавший называть свою фамилию, второй год подряд посещает фестиваль с дочерью. Он сказал, что они были готовы к пыльным бурям в жаркой пустыне, но вместо этого их встретил проливной дождь. АВТОР ФОТО,AMAR SINGH DUGGAL Подпись к фото, Посетители фестиваля не унывают, несмотря на грязь, которая ограничила их движение «Все в порядке, но есть некоторая неопределенность», — сказал Анатолий. По его словам, «палатки некоторых людей были затоплены», есть и проблемы с мобильной связью, «мы не можем ни с кем связаться». Посетители фестиваля также рассказали, что переносные туалеты больше не используются, поскольку их невозможно опорожнить из-за погодных условий. Тем, кто живет в палатках, предложили пользоваться туалетами посетителей, приехавших на автофургонах. Еще один посетитель фестиваля Шервин Натан сказал Би-би-си, что несмотря на грязь «вечеринка все еще продолжается, дела идут как обычно». «Бывают условия и похуже. Все помогают друг другу, в этом вся суть Burning Man», — пояснил он. Национальная метеорологическая служба сообщила, что в оставшуюся часть выходных в этом районе снова ожидаются ливни и грозы. Burning Man была основан в июне 1986 года, когда Ларри Харви и его друг впервые сожгли деревянную фигуру человека на пляже Бэйкер-Бич в Сан-Франциско в день летнего солнцестояния. В пустыне Блэк-Рок в Неваде фестиваль впервые проходил в 1990 году.