У США побачили «помітний прогрес» контрнаступу на півдні

Координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що українські війська за останні дні досягли «помітного прогресу» проти російських військ у своєму контрнаступі на півдні України — «Європейська правда», AFP

Кірбі зазначив, що США спостерігали «помітне просування українських збройних сил» на південь від Запоріжжя за останні 72 години.

«Будь-який об’єктивний спостерігач цього контрнаступу не зможе заперечити… що вони досягли прогресу», – заявив журналістам Кірбі.

«Вони досягли певного успіху проти цієї другої лінії російської оборони», – сказав він.

Окремо він відреагував на критику українського контрнаступу, зазначивши, що критикувати партнера та друга, який намагається досягти прогресу у боротьбі з насильницьким режимом, «некорисно».