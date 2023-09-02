Російські військові розгорнули «резервну армію», щоб кинути додаткові сили на південь України

Начальник Головного військового управління розвідки України Кирило Буданов повідомив, що російські військові розгорнули частини новоствореної «резервної армії» (25-та загальновійськова армія), щоб дати можливість підрозділам, які зараз перебувають на передовій у Луганській області, передислокуватися в бік для захисту від українського контрнаступу на півдні України.

Фахівці ISW вважають, що 25-та загальновійськова армія навряд чи буде боєздатною, враховуючи її поспішне розгортання.

Окрім цього, ISW повідомив, що окупанти розчаровані російським контрбатарейним вогнем поблизу Урожайного та вздовж лінії Новомайорське-Новодонецьке-Керменчик. Окрім цього, російські солдати, які обороняються в цьому районі, перебувають у поганому фізичному стані та в психологічному стресі.

Також, за даними ISW, українські війська продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та досягли певного прогресу 1 вересня. Геолокаційні кадри показують, що українські війська незначно просунулися на північний захід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).