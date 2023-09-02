КНДР запустила відразу декілька крилатих ракети у напрямку Жовтого моря Сили оборони наступають на Мелітопольському напрямку й закріплюються на досягнутих рубежах » Протягом доби окупанти втратили на війні 570 солдатів За добу війни в Україні, 1 серпня, російська армія втратила ще 570 своїх військовослужбовців, 12 танків і один засіб ППО. На фронті тим часом відбулося 45 бойових зіткнень Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.09.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 264 060 (+570) осіб

танків ‒ 4471 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 8637 (+24)

артилерійських систем – 5560 (+30)

РСЗВ – 736 (+1)

засобів ППО ‒ 501 (+1)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 316 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4433 (+12)

крилатих ракет ‒ 1447 (+2)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 8043 (+34)

спеціальної техніки ‒ 835 (+4) Дані уточнюються.