КНДР запустила відразу декілька крилатих ракети у напрямку Жовтого моря

Про це повідомляє Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оголосив, що запуск ракет військами КНДР відбувся близько 4 години ранку.

«Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші збройні сили підтримують повну готовність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами», — йдеться у повідомленні комітету начальників штабів.

Після 11-денних навчань Південної Кореї та США «Щит свободи Ульчі», які завершилися 30 серпня, Північна Корея розпочала військові командно-штабні навчання, що включають сценарій окупації території Південної Кореї, і на початку цього тижня випустила дві балістичні ракети малої дальності у бік вод. біля свого східного узбережжя.

У КНДР заявили, що запуск ракети був навчанням з завдання тактичного ядерного удару по великих командних центрах і аеродромах у Південній Кореї.