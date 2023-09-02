 
«  
  »

Індія запустила перший апарат для дослідження Сонця

Про це пише The Time of India.

Зазначається, що запуск ракети відбувся зі стартового майданчика в Шріхарікоті о 11:50 за місцевим часом.

Зазначається, що апарат Aditya-L1 має пролетіти 1,5 млн кілометрів за чотири місяці.

«Якщо все піде за планом, Aditya-L1 вийде на гало-орбіту навколо однієї з п’яти точок Лагранжа, зон, відомих як «паркувальні місця» в космосі, оскільки зонди можуть обертатися навколо них за постійною схемою, економлячи паливо», — йдеться у повідомленні.

За даними видання, звідти Aditya-L1 буде вивчати Сонце в режимі реального часу, його вплив на умови навколишнього середовища поблизу Землі та інших планет.

Цілі місії Aditya-L1:

  • Вивчення динаміки верхніх шарів атмосфери Сонця;
  • Дослідження хромосферного та коронального нагріву, фізики частково іонізованої плазми, ініціації корональних викидів маси та спалахів;
  • Спостереження за частинками та плазмовим середовищем;
  • Фізика сонячної корони та механізм її нагріву;
  • Діагностика плазми корони і корональних петель: температура, швидкість і щільність;
  • Розвиток, динаміка та походження корональних викидів маси.

«Очікується, що місія Aditya L1 триватиме п’ять років. Супутник проведе весь термін своєї місії, обертаючись навколо L1 на орбіті неправильної форми в площині, приблизно перпендикулярній до лінії, що з’єднує Землю та Сонце», — додали у повідомленні.

2 сентября, 2023 | Category: Видео, Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  