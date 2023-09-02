Цілі в Росії за 1 500 км уже не проблема − Данілов

«Громадянство зброї, яку застосовують по території Російської Федерації, українське. Є два напрямки, які відпрацьовуються вже певний період часу, – це ракетна програма, яка була затверджена ще в 2020 році, зі створення наших власних українських ракет, і використання безпілотних літальних апаратів, які дуже потужно сьогодні розгортаються в нашій країні із залучення великої кількості приватних компаній».

Данілов додав, що «все це буде приносити свої результати», бо українські війська вже зможуть вражати цілі і на 700, і навіть на 1000-1500 км.

При цьому він підкреслив, що Україна атакує лише військові об’єкти РФ, а підриви нафтопереробних заводів або інших об’єктів – це справа рук російських партизанів, яких Україна не контролює.

«Ми атакуємо або заводи, або військові виробництва – компоненти, які вбивають наших дітей. Ми маємо покласти цьому край», – підсумував Данілов.